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المُسيّرات لم تفقد المقاومة المبادرة... و«ظهور متدرج» للسيد نصرالله

26
OCTOBER
2023
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الأخبار: لم يفقد حزب الله المبادرة تجاه الجبهة الشمالية كما كان يتوقّع قادة جيش العدو بعد إجراءات الإخلاء والتخفّي التي اعتمدها على طول حدود فلسطين المحتلة مع لبنان. وفيما تحوّلت المستوطنات الإسرائيلية إلى ثكنات عسكرية يتوارى فيها جنود العدو وآلياتهم، واصلت المقاومة إطلاق مزيد من الصواريخ الموجّهة، موقعة خسائر بشرية ومادية إضافية في صفوف جيش الاحتلال.

 

وأعلن حزب الله، أمس، استهداف دبابة إسرائيلية في ثكنة أفيفيم بالصواريخ ‏الموجّهة موقعاً أفراد طاقمها بين قتيل وجريح، فيما أقر المتحدث باسم جيش الاحتلال بالعملية. كما استهدف الحزب موقعَي حانيتا والبحري بالصواريخ ‏الموجّهة وتم تدمير عدد من تجهيزاتها الفنية والتقنية. في حين، تحدّث إعلام العدو عن رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان، إثر دويّ صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة.

 

وأعلن حزب الله أمس استشهاد كلّ من إسماعيل حسن المولى (حربتا - البقاع)، وعادل محمود زعيتر (القصر - البقاع)، وحيدر جواد الترشيشي (الناصرية - البقاع)، وجعفر هاشم مفلح (الخريبة - البقاع)، ومحمود أحمد درويش (بيروت).

 

إلا أن التطور اللافت الذي سُجّل على المشهد أمس، كان اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع الأمين العام ‏لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، حيث جرى «‏استعراض الأحداث الأخيرة في قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى ‏وما تلاها من تطورات، والمواجهات عند ‏الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وجرى تقييم للمواقف المتّخذة دولياً ‏وإقليمياً وما يجب على أطراف محور المقاومة القيام به في هذه المرحلة ‏الحساسة لتحقيق انتصار حقيقي للمقاومة في غزة وفلسطين»، بحسب بيان للعلاقات الإعلامية في حزب الله.

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