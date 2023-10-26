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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في المستجدات في الساعات الماضية، قال مصدر مطلع لـ«الديار» ان محور المقاومة رفع من وتيرة التنسيق والتشاور في ظل تدحرج التطورات واستمرار العدو الاسرائيلي في حربه على الشعب الفلسطين قتلا وتدميرا ممنهجا بغطاء اميركي وغربي مكشوف وسافر.



وكشف عن ان المقاومة في غزة اكدت خلال المشاورات التنسيقية، انه رغم شراسة العدوان والدعم الذي يتلقاه، هي جاهزة وحاضرة بقوة في مواجهة العدو، وما زالت تمتلك القوة اللازمة لمواجهة ما يمكن ان يقدم عليه، ومنها محاولة القيام بعملية عسكرية برية ضد القطاع.

واضاف المصدر ان لقاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع الامين العام لحركة الجهاد الاسلامية الفلسطينية زياد نخالة وعضو المكتب السياسي في حركة حماس الشيخ صالح العاروري يندرج في هذا الاطار، حيث تناول «ما يجب ان يقوم به اطراف محور المقاومة في هذه المرحلة لتحقيق انتصار حقيقي للمقاومة في غزة وفلسطين، ووقف العدوان الاسرائيلي الوحشي»، كما عبر البيان عن الاجتماع.