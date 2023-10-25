جنبلاط اتصل بنديم الجميل مشيدا بموقف شقيقته

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أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالا بالنائب نديم الجميل، مشيدا ب"الموقف الذي أعلنته شقيقته يمنى الجميل، حيث وضعت الوحدة الوطنية فوق كل الخلافات، وقدّمت التضامن الوطني والإنساني على كل اعتبار آخر، وهو ما يحتاج إليه لبنان في هذه المرحلة المصيرية الصعبة".

وكانت يمنى الجميّل قد كتبت عبر "اكس": " لسنا مع اقحام لبنان بحرب لا دخل له فيها… لسنا مع وحدة الساحات و احتكار قرار الحرب والسلم… و لكن، اذا فرضت الحرب علينا، سوف نقف الى جانب كل « لبناني » مهما كانت طائفته او رأيه او انتمائه. لا لون لوطنيتنا و لا حدود بين قرانا و مدننا على ال١٠٤٥٢ كم٢ "