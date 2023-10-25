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كسر للجمود ورفع للحواجز

25
OCTOBER
2023
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مقدمة نشرة أخبار OTV المسائية:

وفي اليوم التاسع عشر، لا تزال أحداث غزَّة تدور حول نفسها، في حلقة الموت التي محت من الوجود حتى الآن، ما يقارب الستة آلاف شخص، من الاطفال والنساء والرجال والشيوخ، الذين لم يرتكبوا الا ذنب الولادة في ارض مغتصبة، لا من عدو فحسب، بل من عالم صامت منذ عقود، على جريمة متمادية في حق شعب مشتت في اصقاع الارض، محروم من ادنى الحقوق، ومطالَبٍ في الوقت نفسه بإدانة نفسه، على المقاومة باللحم الحي، والصمود في وجه الحديد والنار والدمار الذي لا يعرف حدوداً، بعدما الغت الهمجية الاسرائيلية كل الحدود بين الوحش والإنسان.
اما عدا ذلك، فإحصاء يومي لأعداد الشهداء والمصابين، ومشاهد للمباني المهدمة فوق رؤوس السكان، ومواقف سياسية مستفزَّة للفلسطينيين بانحيازها للباطل، واخرى لإسرائيل متى انحازت للحق، كتصريح الامين العام للأمم المتحدة الذي اثار غضبَ الكيان العبري، والذي جاء فيه أن “هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وأنها لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة”.
وبالانتقال الى لبنان، شهيد تلو الشهيد يسقط على ارض الجنوب في مواجهة الاعتداءات. وفي السياسة، كسر للجمود ورفع للحواجز، في محاولة للتوصل الى تفاهم يحمي لبنان من نار المحيط. وفي هذا السياق، وفي اليوم الثالث من لقاءاته في اطار المبادرة التشاورية التي اطلقها تحت عنوان حماية لبنان، وتحت وابل من الرصاص السياسي القواتي، ولاسيما على لسان سمير جعجع، التقى رئيس التيار الوطني الحر كتلة الاعتدال الوطني، والنائب فيصل كرامي والفريق النيابي المتحالف معه، وصولاً الى بنشعي، حيث التقى سليمان فرنجية، مؤكداً ان “هذه الظروف تدفع الى تخطّي الحواجز،” ومشيراً الى ان “الأفكار التي عرضها حول كيفية الالتقاء في مواجهة خطر الحرب والتوحّد في العمل بإعادة الانتظام الى المؤسسات لقيت تجاوبًا وتفاهمًا كبيرين”.هذا مع الاشارة الى ان باسيل يعقد في تمام الخامسة والنصف من عصر الغد مؤتمراً صحافياً يتطرق فيه الى التطورات.

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