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باسيل يزور فرنجية ضمن جولته التشاورية: التفاهم كبير... ورئيس "المردة": الأهم لبنان ومتفقون مع "التيار" على ٩٩ بالمئة

25
OCTOBER
2023
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زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية ضمن جولته التشاورية للتفكير في سبل حماية لبنان, وصرح باسيل بعد اللقاء قائلا أن التفاهم كبير على مختلف الأفكار التي عرضها حول كيفية الالتقاء في مواجهة خطر الحرب والتوحّد في العمل واعادة الانتظام الى المؤسسات

وأمل باسيل أن يتم التفاهم والتقارب بين الجميع لمواجهة خطر الحرب

كما وأعرب عن سعادته بزيارة فرنجية معتبرا أنه في هكذا ظروف "نتخطى" الحواجز كما ولقيت تجاوباً مع الأفكار التي طرحتها

بدوره صرح فرنجية قائلا : "اليوم لا نتكلم بالرئاسة بل بما هو أهم وهو مضوع البلد ونحن على تفاهم بنسبة 99 بالمئة مع باسيل والمقاومة تبدي الكثير من الحرص على لبنان"

مضيفا أن ما يحصل في غزة اليوم جريمة بحق الانسانية ولا يمكننا الا ان نكون الى جانب القضية الفلسطينية


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