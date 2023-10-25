لقاء في صوفر ناقش الاستعدادات للتعامل مع النزوح في حال شن عدوان اسرائيلي

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عقد لقاء في مركز صوفر للتنمية والثقافة، بدعوة من وكالة داخلية الجرد في الحزب التقدمي الإشتراكي واتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون، لمناقشة الاستعدادات للتعامل مع النزوح في حال تطور الوضع الأمني وشن عدوان إسرائيلي واسع على لبنان.



حضر اللقاء رئيس الاتحاد رئيس بلدية صوفر كمال شيا ورؤساء بلديات وممثلون عن بلديات: شانيه، التعزانية، أغميد، مجدلبعنا، بمهريه، بتاتر، بدغان، بطلون، شارون، عين داره، والمشرفة.



وعن الأحزاب، حضر وكيل داخلية الجرد في التقدمي جنبلاط غريزي، رئيسة إقليم عاليه الكتائبي تيودورا بجاني، منفذ عام الغرب في الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل ملاعب، رئيس دائرة الجرد في الحزب الديمقراطي اللبناني سلطان عبد الخالق، نزيه الاحمدية عن "الحركة اليسارية اللبنانية"، أمين فليحان عن الحزب الشيوعي اللبناني، طوني بجاني عن "التيار الوطني الحر" وكمال خيرالله عن "القوات اللبنانية".



شيا



واستهل رئيس اتحاد البلديات اللقاء بكلمة أشار فيها الى "اهمية التنسيق لمواجهة تحديات الأزمة المفترضة"، شاكرا التقدمي بشخص وكيل داخلية الجرد على مبادرته.



ولفت الى أن "هناك خططا للتعامل مع النزوح لدى بعض إدارات الدولة، كما ان هناك بعض المؤسسات والهيئات على استعداد لتقديم المساعدة".



غريزي



بدوره، قال وكيل داخلية الجرد في التقدمي: "هذا الاجتماع لتثبيت الإيجابية التي لمسناها عند الجميع".



وشدد على "أهمية تحصين الساحة الوطنية لمواجهة الأزمة"، متمنيا أن "تنعكس هذه الإيجابية تعاونا في جميع القرى من خلال تفعيل خلايا الأزمة الموجودة منذ زمن كورونا، وتأسيس خلايا حيث لا خلايا مماثلة".



وعرض رؤية الحزب لكيفية التعامل مع الأزمة، مؤكدا "ضرورة مشاركة كل الأحزاب في القرى مع البلديات والجمعيات الأهلية".



مداخلات



ثم كانت مداخلات واقتراحات من المشاركين، وتم الاتفاق على العمل المشترك في كل القرى في المنطقة، وأكد الحاضرون حرصهم على "توفير كل أسباب الراحة والطمأنينة للنازحين وحسن الاستقبال انطلاقا من الأخوة التي تجمع كل أبناء الوطن".