living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء في صوفر ناقش الاستعدادات للتعامل مع النزوح في حال شن عدوان اسرائيلي

25
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 عقد لقاء في مركز صوفر للتنمية والثقافة، بدعوة من وكالة داخلية الجرد في الحزب التقدمي الإشتراكي واتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون، لمناقشة الاستعدادات للتعامل مع النزوح في حال تطور الوضع الأمني وشن عدوان إسرائيلي واسع على لبنان.

حضر اللقاء رئيس الاتحاد رئيس بلدية صوفر كمال شيا ورؤساء بلديات وممثلون عن بلديات: شانيه، التعزانية، أغميد، مجدلبعنا، بمهريه، بتاتر، بدغان، بطلون، شارون، عين داره، والمشرفة.

وعن الأحزاب، حضر وكيل داخلية الجرد في التقدمي جنبلاط غريزي، رئيسة إقليم عاليه الكتائبي تيودورا بجاني، منفذ عام الغرب في الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل ملاعب، رئيس دائرة الجرد في الحزب الديمقراطي اللبناني سلطان عبد الخالق، نزيه الاحمدية عن "الحركة اليسارية اللبنانية"، أمين فليحان عن الحزب الشيوعي اللبناني، طوني بجاني عن "التيار الوطني الحر" وكمال خيرالله عن "القوات اللبنانية".

شيا

واستهل رئيس اتحاد البلديات اللقاء بكلمة أشار فيها الى "اهمية التنسيق لمواجهة تحديات الأزمة المفترضة"، شاكرا التقدمي بشخص وكيل داخلية الجرد على مبادرته.

ولفت الى أن "هناك خططا للتعامل مع النزوح لدى بعض إدارات الدولة، كما ان هناك بعض المؤسسات والهيئات على استعداد لتقديم المساعدة".

غريزي

بدوره، قال وكيل داخلية الجرد في التقدمي: "هذا الاجتماع لتثبيت الإيجابية التي لمسناها عند الجميع".

وشدد على "أهمية تحصين الساحة الوطنية لمواجهة الأزمة"، متمنيا أن "تنعكس هذه الإيجابية تعاونا في جميع القرى من خلال تفعيل خلايا الأزمة الموجودة منذ زمن كورونا، وتأسيس خلايا حيث لا خلايا مماثلة".

وعرض رؤية الحزب لكيفية التعامل مع الأزمة، مؤكدا "ضرورة مشاركة كل الأحزاب في القرى مع البلديات والجمعيات الأهلية".

مداخلات

ثم كانت مداخلات واقتراحات من المشاركين، وتم الاتفاق على العمل المشترك في كل القرى في المنطقة، وأكد الحاضرون حرصهم على "توفير كل أسباب الراحة والطمأنينة للنازحين وحسن الاستقبال انطلاقا من الأخوة التي تجمع كل أبناء الوطن".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   