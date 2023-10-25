لبنان يعد خطة طوارئ لتأمين أولويات الأمن الغذائي حال اتساع رقعة الحرب

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يشكل الأمن الغذائي الهاجس الأساسي للبنانيين منذ بدء الأزمة الاقتصادية في 2019، وما تخللها من جائحة فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت، وأزمات سياسية أثّرت على انتظام عمل المؤسسات؛ ففقد اللبنانيون القدرة على سحب أموالهم من المصارف مع انخفاض قدرتهم الشرائية.

وأُضيف إلى ذلك خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة حالة ترقب ومخاوف من تمدد المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، والتي اندلعت في أعقاب هجوم مباغت شنّته حركة «حماس» داخل إسرائيل، إلى لبنان في ظل وجود مناوشات مستمرة بالفعل بين إسرائيل و«حزب الله» في جنوب البلاد.

وقال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن لـ«وكالة أنباء العالم العرب»: إن جلسة حكومة تصريف الأعمال يوم الخميس الماضي ركزت على «كيفية التعاطي مع الأوضاع في حال أقدم الاحتلال الإسرائيلي على شن حرب على لبنان».

وأضاف الحاج حسن: «وُضعت خطة طوارئ حكومية، وهناك لجنة وزارية انبثقت عنها لجنة تنسيقية مؤلفة من تقنيين من كل الوزارات، إضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية، وهم يعملون على وضع خطط بديلة في موضوع الاستيراد والتصدير وتأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي للمواطنين وأيضاً للنازحين واللاجئين من منطق إنساني».

وأشار الحاج حسن إلى أن وزارة الزراعة شكّلت لجنة وضعت رؤية لمواكبة الأوضاع، يأتي على رأس أولوياتها تأمين السلع الغذائية الأساسية، مثل الزيت والقمح والسكر وغيرها.