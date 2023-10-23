باسيل من كليمنصو: الظرف يحتّم علينا العمل اكثر على تفاهم وطني وجنبلاط: القواسم المشتركة كثيرة مع "التيار"!

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في اطار جولته التشاورية على القيادات اللبنانية للبحث في سبل الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية لبنان، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السراي الحكومي حيث التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

باسيل زار لاحقا كليمنصو حيث التقى النائب السابق وليد جنبلاط، معتبرا بعد الاجتماع انه وجد "الكثير من نقاط التفاهم مع الاستاذ وليد جنبلاط والحرص على مواضيع اساسية اولها تأييد قضية الشعب الفلسطيني وحق لبنان بدفاعه عن نفسه لكن مع بذل كل الجهود لتجنيب لبنان واللبنانيين الحرب التي يهددوننا بها وكي لا يكون هناك سبب كي يحملنا احد مسؤوليتها".

واضاف باسيل: "نجد ان الظرف اليوم يحتم علينا العمل اكثر على تفاهم وطني يحفظ الوحدة الوطنية ويؤدي الى اعادة تكوين السلطة بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة". وقال: "تداولنا بمواضيع كثيرة اخرى نترك الحديث عنها لوقت لاحق لكن اعتقد اننا نستطيع ان نكون سويا لنتساعد ونكون صوت العقل والحريصين على البلد وعلى بعضنا البعض لأننا اليوم بمواجهة حرب اكبر من لبنان علينا ان نحمي البلد منها".

جنبلاط من جهته اعتبر ان القواسم المشتركة مع التيار والوزير باسيل كبيرة وفي طليعتها كيف نستطيع ان نوفر على البلاد اتساع الحرب ويعني ذلك ان نكون سويا صوتا واحدا لنصح بعض القوى في هذا الاطار لان الحرب قد تندلع من جهة اسرائيل اما من جهتنا فعلينا ان نضبط الامور بالتشاور ونصح الاخوان في حزب الله ان تبقى قواعد الاشتباك كما هي، مشيرا الى ان لاحظنا ان بعد الفصائل في الجنوب تنتشر ونحن نتمنى ان يكون الانتشار تحت امرة ووصاية حزب الله لان بغير ذلك سنذهب الى المجهول .

وحول رئاسة الجمهورية اكد جنبلاط ان اذا امكن ان نتفق على الاسم فلا مانع لدينا وليس لدينا إسما محددا ونحن لم نناقش موضوع رائسة الاركان لان اليوم مصير لبنان على المحك بسبب ما يجري في المنطقة.