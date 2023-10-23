"خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني"... سليم حذر من خطورة دفع الفلسطينيين لترك أرضهم

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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة بعد ظهر اليوم وزير الدفاع الايطالي غويدو كروسيتو والوفد المرافق، في حضور سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومباردييري، وتم البحث في العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في جنوب لبنان وقطاع غزة.



أكد كروسيتو، أن "ايطاليا تقوم باتصالات مع المجتمع الدولي ودول المنطقة للبحث في الاوضاع في غزة".



وشدد على، "أهمية العمل المشترك للتخفيف من وطأة الصراع وتجنيب دخول اطراف اخرى منعا لتفاقم الوضع مشددا على جوب توفير الحماية للمدنيين الأبرياء".

وأشار كروسيتو الى، أن "التعاون المستمر بين اليونيفيل والجيش اللبناني".



وأعرب عن، "استعداد ايطاليا الكلي لتقديم المزيد من الدعم للجيش".



وشكر سليم إيطاليا على، "دعمها للبنان ومساعدتها الجيش"، مؤكدًا حرص لبنان على، "سلامة اليونيفيل واستمرارها في القيام بالمهام المنوطة بها والجيش كان وسيبقى حريصا على اقصى درجات التعاون مع اليونيفيل".



ولفت الى، "الجرائم التي يرتكبها الاسرائيلي بحق السكان الآمنين واستهدافه للمنشآت الحيوية والسكنية في غزة ما يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني".



وحذر سليم من، "خطورة دفع الفلسطينيين لترك أرضهم ما يزيد من تفاقم حدة الصراع واتساع رقعته".