living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الثقافة عرض مع السفير الروسي الاوضاع: من حق الشعوب العيش بحرية بعيدا من الغطرسة والاستكبار

23
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع، سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف، وكانت جولة أفق في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، إضافة الى اهمية التنسيق والتعاون الثقافي بين البلدين.


روداكوف

واثر اللقاء، قال السفير الروسي: “سررت بلقاء الوزير المرتضى وكانت مناسبة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل الظروف الراهنة وما يجري في المنطقة، لا سيما في الاراضي الفلسطينية المحتلة والنتائج المترتبة ليس على الفلسطينيين وانما على كل شعوب المنطقة، وطبعا تم التطرق الى تقييم التعاون الثقافي بين دولة روسيا الاتحادية والجمهورية اللبنانية والعمل على تطويره لما يعود بالمنفعة على الجميع”.

المرتضى

بدوره، قال وزير الثقافة: “لا بد من شكر السفير على هذه الزيارة في هذا الوقت بالذات، وهو مرحب به دائما، حيث بحثنا في عدد من الامور وكانت في الحقيقة وقفة وجدانية حول المظلومية الكبرى التي تشهدها مدينة غزة والتي تشكل عارا على جبين الإنسانية. وكان تأكيد واصرار على أن من حق شعوب هذا العالم ان تعيش بحرية بعيدا عن الغطرسة والاستكبار وحقها في رفض ما يفرض عليها”.

أضاف: “كان تأكيد ان لبنان بلد قوي ومقتدر، تسوده الحكمة وأن الغلبة بالنهاية سوف تكون للحق”.

وتابع: “كما كانت مناسبة للتداول في سبل تفعيل وتمتين اواصر العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتفاق على ان الثقافة تشكل ارقى درجات الوعي والحس الانساني لتتمكن الشعوب المظلومة من صنع واقعها وتقرير مستقبلها”

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   