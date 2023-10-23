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حرفوش برسالة عن عنصرية جبور: هل انت أرقى مني؟

23
OCTOBER
2023
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رد صاحب مبادرة "جمهوريّة لبنان الثّالثة" عمر حرفوش على كلام رئيس جهاز التواصل والاعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور في بيان قائلاً:

عزيزي شارل جبور،
اليوم عرفت لماذا كنت دائماً تكرهني وتتحدث عني "بقرف" و"اشمئزاز" وكأنني "متخلف" و"رعيع" و"أخرب أينما حللت"، وأُقدم صورة بشعة لازعر" !!
هل لانني لم أَلد من "الفئة الأولى الحضارية والسلمية والراقية الحريصة على لبنان وشعبه ومصالحه وتقدم صورة ناصعة وجميلة" .

لا أعرف ما يميزني عن أي لبناني آخر من بعلبك او طرابلس او الجنوب او بيروت او البترون أو بشري أو بقاع صفرين او زحلة ؟
ما يميزني عنهم "استاذ شارل" ؟

البارحة كنت بعشاء مع شخصيات وفرجيتهم صورة شارل جبور وسألتهم من أجمل، هو ام انا ؟ قالو انت.
من اشييك هو ام انا ؟ قالو أنت . ومن يبدو عليه الثقافة أكثر، هو أم أنا ؟ أجابو أنت.

لذلك أسألك يا "جبور" هل انت ارقى مني، او سلمي أكثر مني، أو "صورتك أجمل ام أنصع "أكثر مني ؟
لا أعتقد .

والمثقف يعرف أن العنصرية الدينية أو التعصب الديني هو مصطلح لوصف التمييز على أساس الدين هو إما بدافع التعصب المرء الخاصة المعتقدات الدينية او التعصب ضد الآخر ، او معتقداتهم الدينية او الممارسات. تتجلى عند كل والمستوى الثقافي ، ولكن يمكن ايضا ان يكون جزءا رسميا من عقيده خاصة من الجماعات الدينية.
التعصب الديني يمكن ايضا ان يكون إدعاء بتمايز أصحاب دين من الأديان على اصحاب الديانات الأخرى.

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