living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المقاتلات الروسية تواصل استهداف مقار «القاعدة» بإدلب

23
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: أعلنت مصادر ميدانية في ريف إدلب الجنوبي أن وحدات الجيش العربي السوري استهدفت أمس مصادر نيران إرهابيي ما يسمى غرفة عمليات «الفتح المبين»، التي تقودها ما تسمى «هيئة تحرير الشام» الواجهة الحالية لتنظيم «النصرة»، ودمرت عتاداً عسكرياً كان بحوزتها وقتلت وجرحت العشرات من الإرهابيين.

 

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن وحدات الجيش العربي السوري دكت الخطوط الأمامية لإرهابيي «الفتح المبين» في محيط بلدات كنصفرة وبسامس وجوزف وكفر عويد والبارة وسفوهن وفليفل ورويحة بجبل الزاوية جنوب إدلب، واستطاعت تدمير سيارات دفع رباعي على متنها أسلحة رشاشة بمن فيها من الإرهابيين، كما طال القصف محيط بلدة القرقور ومحور جورين غرب حماة، حيث ينتشر إرهابيو «الحزب التركستاني» و«أنصار التوحيد».

 

أما في ريف حلب الغربي، فذكر مصدر ميداني لـ«الوطن» أن مدفعية الجيش العربي السوري وصواريخه الموجهة، حققت إصابات مؤكدة في نقاط انتشار إرهابيي «النصرة» بالقرب من بلدات كفر تعال وكفر نوران وتديل، حيث يتخذ الإرهابيون منها نقاط انطلاق لتنفيذ هجمات وإطلاق القذائف نحو وحدات الجيش العربي السوري المتمركزة غرب حلب والتي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين.

 

وفيما يخص غارات الطيران الحربي الروسي المستمرة على معاقل ومقار إرهابيي «خفض التصعيد»، أفادت مصادر محلية في المنطقة بأن نهار أمس والليلة التي سبقته، شهدا تصعيداً كبيراً من سلاح الجو الروسي في أكثر من بلدة جنوب وغرب إدلب، وذلك لتوجيه رسائل إلى إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة ضبط تعديات الإرهابيين على المناطق المأهولة بالمدنيين وبعض نقاط ارتكاز الجيش العربي السوري، إضافة إلى مواصلة الضغط على أنقرة لتنفيذ الاتفاقات الثنائية التي وقعتها مع موسكو، وفي مقدمتها «اتفاق سوتشي» في حزيران 2018 و«اتفاق موسكو» الموقع مطلع آذار 2020، والقاضي بوضع طريق حلب- اللاذقية والمعروف بطريق «M4»، في الخدمة.

 

وأشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أن المقاتلات الروسية شنت بصواريخ شديدة الانفجار 3 غارات استهدفت إرهابيي «القاعدة» في محيط بلدة السرمانية في سهل الغاب بريف حماة الغربي، وقبل ذلك نفذت 4 غارات دكت مواقع للإرهابيين قرب بلدة أرنبة بجبل الزاوية جنوب إدلب ومثلها طالت مقرات الإرهابيين بالقرب من بلدتي الشيخ يوسف والقنيطرة على سفوح سهل الروج بريف المحافظة الغربي.

 

وتابعت: تمكن سلاح الجو الروسي وعبر 4 غارات من تدمير مقار عديدة لإرهابيي «الحزب التركستاني» و«كتيبة المهاجرين» في محاور تلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من مسافات بعيدة وصولاً حتى جسر الشغور غرب إدلب.

 

المصادر لفتت إلى أن الغارات الروسية دمرت بشكل كامل مستودع ذخيرة وأسلحة ومقر للاتصال والتحكم غرب إدلب، إلى جانب ورشة لتذخير الطائرات المسيرة جنوب المحافظة، ونوهت بأن طائرات «الدرون» الروسية تراقب على مدار الساعة أهداف الإرهابيين وتصحح الإحداثيات على امتداد مناطق «خفض التصعيد».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   