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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

يستمر لبنان محور اتصالات داخلية وعربية ودولية لتجنب توسع الحرب اليه في ظل الاختراقات الاسرائيلية المتمادية للقرار 1701، وقد شهدت تلك الجبهة امس قصفاً عنيفاً متبادلاً في الوقت الذي أخلى الاسرائيليون 14 مستوطنة جديدة مُحاذية لحدود لبنان الجنوبية وفي عمق خمسة كيلومترات من الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد تمكنت المقاومة التي سقط لها اكثر من خمسة شهداء أمس من تدمير مواقع عسكرية اسرائيلية ودبابات وآليات وابراج مراقبة وتنصت واتصالات على طول الجبهة الممتدة من الناقورة حتى جبل الشيخ، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجيش الاسرائيلي.