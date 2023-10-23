عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 تشرين الأول 2023

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الأخبار: كابوس البر

الديار: واشنطن تضغط على «تل أبيب» لتأجيل الإقتحام البرّي

جبهات اليمن والعراق ولبنان ناشطة لردع العدو... ومُساعدات بـ «القطارة» لقطاع غزة المحاصر



نداء الوطن: ميقاتي "مُطمَئن" ونتنياهو يتوعّد و"حزب الله" يهاجم "الثرثارين"

دفعة أثمان حرب "على الحساب": شلل سياسي واقتصادي... وعزلة



البناء: بلينكن: لا نريد التصعيد لكننا سنردّ… وجئنا بالحاملات للردع لا للاستفزاز/ نتنياهو بعد عملية خان يونس يفضل تأجيل العملية البرية وتهديد ثانٍ لمشفى القدس/ 6 شهداء للمقاومة واشتباكات لساعات في موقع العاصي وتدمير الجدار الإلكتروني/



اللواء: جبهة الجنوب تحتدم وموقف هستيري لنتنياهو: سنسحق لبنان!

بلينكن على خط التحذيرات.. وبوحبيب إلى دمشق اليوم



النهار: مواجهات ضارية جنوباً تحكم المعادلة "الظرفية"



الجمهورية: المواجهات تتصاعد والإتصالات تتوسع

"إسرائيل" تتوعد بحربٍ حاسمةٍ

?l'orient le jour: Dangereuse escalade ce week-end au Liban-Sud : la situation reste-t-elle sous contrôle