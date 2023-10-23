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أسرار الصحف ليوم الأثنين 23 تشرين الأول 2023

23
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

بلغ التراجع في سعر صرف الشيكل الإسرائيلي 20% منذ بداية طوفان الأقصى. وهذا تدهور غير مسبوق لم تعرفه الأسواق في كيان الاحتلال خلال كل الحروب السابقة، وقد ترافق مع انهيارات في أسعار البورصة ومع إقفال شركات أجنبية كبرى خصوصاً في سوق التقنيات لفروعها ومغادرة الكيان بالإضافة الى بدء هجرة رساميل مقيمة نحو أسواق أخرى. ويعتقد خبراء اقتصاديون في الكيان أن السبب هو الشعور بالعجز الإسرائيلي وبخطورة تحول الحرب على غزة إلى حرب إقليمية يُطرح بسببها وجود «إسرائيل» فوق الطاولة.


خفايا

قال نشطاء مصريون إن التظاهرات التي شهدتها مصر لنصرة غزة عمت محافظاتها الـ 27 وكانت أضخمها وأهمها في القاهرة، وقد امتدّت من الأزهر الشريف إلى ميدان التحرير. وكان اللافت فيها عفويتها وتجاوز حجمها حدود قدرة القوى الحزبية على تأطيرها وإن الشعارات التي هتف بها المتظاهرون وتحوّلت إلى صرخات مدوية على مساحة التظاهرات مثل مناشدة السيد حسن نصرالله لقصف تل أبيب لم تكن عملاّ مبرمجاً من أي جهة مشاركة، وقد فاجأت الجميع.

 

 


اللواء: أسرار

لغز

جرت إتصالات أميركية مع أطراف لبنانية على صلة بمحور الممانعة ركزت على تجنب قصف مطار تل أبيب أثناء وصول ومغادرة الرئيس الأميركي الدولة العبرية!


غمز

مضت ثلاثة أشهر ولم تُنفذ الحكومة بنداً إصلاحياً واحداً من الخطة التي إقترحها الحاكم بالإنابة ونوابه عشية إنتهاء ولاية سلامة، والإكتفاء بإحالة ميزانية عام ٢٠٢٤، دون التأكد من حجم مواردها!


همس

أثارت عدم دعوة لبنان إلى قمة القاهرة تفسيرات متناقضة في الوسط السياسي، إنتهت إلى إعتبارها مؤشراً عن إمتعاض الأشقاء من أداء مسؤول بارز والخلافات الداخلية العقيمة!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تساءل خبراء عسكريون عن سر ارتفاع عدد شهداء حزب الله في يوم واحد، أمس الأحد، إذ بلغ العدد سبعة، وهو رقم غير مسبوق منذ اندلاع هذه الحرب في السابع من هذا الشهر.

 

اقتصرت المساعدات التي وزعت على النازحين في منطقة صور على بعض المواد الغذائية فيما سجل غياب لوزارة الصحة وللهيئة العليا للاغاثة.

 

علم أنّ الاجراءات الأمنية لم تطل مطار بيروت فقط بل شملت المطارات العسكرية حيث يقوم عناصر الحماية بعدم السماح للمدنيين أو لسكان المناطق المحيطة، بالاقتراب.

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