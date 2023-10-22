خاص - إجراءات استثنائية لمدارس الإرساليات.. هل تُقفل أبوابها؟!

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خاص tayyar.org-



تدرس مدارس كبرى الانتقال الى منهاج التدريس الهجين، ربطا بتطورين:

١-مغادرة عدد كبير من العائلات إلى الخارج، وخصوصا من المنتمين إلى الجاليات التي طلبت منهم سفاراتهم ترك لبنان على الفور ربطا بالأخداث العسكرية واحتمالات التأزم القائمة. ويطالب ذوو التلامذة الذين غادروا إدارات المدارس بالانتقال الى المنهاج الهجين لكي لا يخسر أولادهم سنتهم الدراسية.

٢-الإجراءات الحمائية والوقائية التي تتخذها تباعا البعثات الديبلوماسية في خصوص مصالحها في لبنان، ومنها بالطبع المدارس العائدة إلى الإرساليات أو المرتبطة مباشرة بتلك البعثات. وتواكب إدارات تلك المدارس التدابير التي تتخذها البعثات والمستجدات، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة، ومن بينها الإنتقال الى المنهاج الهجين، أو كليا الى الأونلاين، بما يعني إقفال أبوابها.