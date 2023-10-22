اشتباكات شرق خان يونس في غزة.. وإصابة 4 جنود إسرائيليين

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أعلن الجيش الإسرائيلي تعرض قواته شرق خان يونس في قطاع غزة لإطلاق نار، مشيراً إلى أنه رد على استهداف القوة المهاجمة.

وأضاف في بيان، اليوم الأحد، أن إحدى دباباته قَصفت مصدر إطلاق النار في مستوطنة كيسوفيم قرب غزة، مؤكداً إصابة 4 من جنوده، أحدهم حالته حرجة.

الاشتباكات في كيسوفيم قرب غزة استمرت لأكثر من ساعتين.

من جانبها، قالت كتائب القسام إنها دمرت جرافتين ودبابة إسرائيلية في كمين شرق خان يونس بعد عبورها السياج العازل لعدة أمتار.

وأضاف أن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية المتسللة وأجبروها على الانسحاب.