قداس ووقفة تضامنية في النبطية بدعوة من البطاركة الكاثوليك على نية السلام

A + A -

بدعوة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان أقيم في كنيسة السيدة في النبطية قداس تليت في خلاله صلاة من أجل إحلال السلام في لبنان وفي الأراضي المقدسة في فلسطين وفي العالم أجمع.

بعده أقيمت وقفة تضامنية إستنكاراً لمجزرة المستشفى المعمداني في غزة وسائر المستشفيات والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء وبحضور كاهن الرعية والراهبات والمختار والعضو البلدي ووكيلي الوقف وحشد من أبناء الرعية و وفد من التيار الوطني الحر.

وبالمناسبة ألقيت كلمة أدانت سقوط القيم الأخلاقية والإنسانية والتي نتج عنها مأساة إبادة أطفال ومرضى وعجزة أبرياء ومدنيين التجأوا إلى مكان اعتبروه واحة أمان وإذ بالغارات الوحشية تحوله إلى مقبرة جماعية لأناس ذنبهم الوحيد أنهم فلسطينيون...