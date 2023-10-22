حرب إسرائيلية على بيوت الله.. استهداف متعمد للكنائس والمساجد

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يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة يومه السادس عشر على التوالي، ويواصل "جيش" الاحتلال تكثيف غاراته على كلّ المرافق في القطاع دون تفريق أو تمييز، مرتكباً المجازر بحق المدنيين الذين لجؤوا إلى بعض الأماكن، ومنها المساجد والكنائس، ظناً أنها "آمنة".

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية أنّ عدد المساجد المدمّرة كلياً من جراء القصف الإسرائيلي وصل إلى 31، مشيرةً إلى أنّ الاحتلال قصف بشكل مباشر، الليلة الماضية، 5 مساجد في مختلف أنحاء القطاع.

ومن بين أبرز المساجد التي لم تسلم من اعتداءات الاحتلال: مسجد عماد عقل شمالي غزة، مسجد الفرقان في مخيم البريج وسط القطاع، مسجد النصيرات و مسجد اليرموك ومسجد العبّاس في غزّة، مسجد الشيخ أحمد ياسين في مخيم الشاطئ، مسجد التوبة في مخيم جباليا، بالإضافة إلى مسجد الأمين في خان يونس.