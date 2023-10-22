هل من تساقط للأمطار في الأيام القليلة المقبلة...؟

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يؤثر على لبنان طقس مستقر، يترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية.

وقد يخرق هذا الاستقرار احتمال حفيف لتساقط أمطار رعدية على الجبال خصوصا في المناطق الشمالية، وذلك بعد ظهر الاثنين والثلاثاء.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة: بين ٢٣ و32 ساحلا وبين ١١ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

- الجو: غائم جزئياً بسحب عالية

- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة اجمالا احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٧٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

- الرؤية: جيدة

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مشمس ويتخلل الجو سحب عالية مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر على الجبال والحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١١ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

الثلاثاء: مشمس ويتخلل الجو سحب عالية مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر على الجبال والحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٢٨ ساحلا وبين ١١ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.