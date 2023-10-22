متى سيطل السيد؟... نائب يكشف!

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أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، الى أنه "نحن في لبنان لا خيار لنا سوى ممارسة حقنا بالدفاع عن بلدنا والعدو لطالما كان يخطط لمهاجمتنا لكن الادارة الاميركية دفعته للتراجع خشية ان يحصد هزيمة كبرى".

وأضاف: "لو لم تكن المقاومة بهذه القوة لكانت الادارة الأميركية دفعت العدو الاسرائيلي لمهاجمتنا، وبلدنا في عين الاستهداف والمصلحة الوطنية تقتضي منع العدو من تحقيق أهدافه في غزة لأننا سنتضرر اذا نجح في عملية التهجير".

وقال: "المقاومة تعمل وفق ما تمليه المصلحة الوطنية لردع العدو وهي معنية مع كل الأحرار بالعمل لعدم تمكين العدو من الوصول الى مبتغاه في غزة".

وكشف عن أن "عدم اطلالة السيد حسن نصرالله تُربك العدو أكثر وعندما يأتي موعد الاطلالة فستجدونه قد أطل على الرأي العام ونحن جاهزون لكل الاحتمالات، وإطلالة السيد نصرالله الإعلامية جزء من إدارة المعركة، وهي مبنية على حكمة وجرأة وفهم العدو والمعركة.. وإذا اقتضت إدارة المعركة أن يطل الرأي العام سيطلّ. هذه الجبهة هي جبهة مواجهة وتصدّي". وقال: "السيد نصر الله يدير المواجهات مع القادة الميدانيين بشكل مباشر، ونقلت لعوائل الشهداء عن السيد نصر الله أن كل الشهداء هم أبناؤه".