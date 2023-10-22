20 شاحنة من المساعدات جاهزة لدخول غزة عبر رفح

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علم انه أنه تم تجهيز 20 شاحنة من المساعدات لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي، وأن القائمين على القافلة ينتظرون قرار السلطات المصرية، بحسب ما جاء في "روسيا اليوم"

وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن الأمم المتحدة تجري مفاوضات لإرسال قافلة مساعدات إنسانية ثانية، والتي يمكن إرسالها إلى قطاع غزة الأحد، في ظل نظام تفتيش ميسر، سيسمح بزيادة توصيل مساعدات الإغاثة هذا الأسبوع.

وأضاف: "نجري مناقشات صعبة ولكن عادلة مع الإسرائيليين بشأن نظام للتحقق".

وبدأت شاحنات المساعدات، صباح السبت، بالعبور من معبر رفح إلى قطاع غزة، حيث دخلت هناك قافلة مكونة من 20 شاحنة مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.