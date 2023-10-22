أمن الدولة يحبط محاولة اغتصاب من قبل "داعشي" محتمل... اليكم التفاصيل!

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أوقفت دورية من جهاز امن الدولة قرب مطمر في منطقة الدورة، احد الاشخاص من النازحين من التابعية السورية لاقدامه على خطف طفل عن الطريق العام، يبلغ من العمر خمس سنوات وهو من الذين يرسلون من قبل ذويهم للقيام بعمليات تسوّل. وقد تبين ان الخاطف اقدم على خطف الولد بهدف اغتصابه.

وعلى اثر عملية الخطف، علمت غرفة العمليات في جهاز امن الدولة بما حصل من قبل المخبرين المزروعين في المنطقة، وتم ارسال دورية على الفور لالقاء القبض على الخاطف بقصد الاعتداء والاغتصاب.

ولدى التحقيق معه، أبلغ الخاطف غرفة العمليات بوجود قنابل يدويّة في مطمر الدورة، حيث توجّهت دوريّة من مديرية أمن الدولة إلى المحلّة وضربت طوقاً أمنيّاً.

وقد عثرت الدورية على 11 قنبلة يدويّة. وعلى الأثر، استدعت خبيراً عسكريّاً من الجيش اللبناني، حيث عمل الخبير على توضيب القنابل ونقلها إلى مكان آمن.

وقد علمت "الديار" ان اللواء طوني صليبا تابع باهتمام بالغ، التحقيقات مع الخاطف الموقوف وتم اجراء الكشف على هاتفه النقال والحركة الجغرافية التي كان يقوم بها واذا كان من اتباع المنظمات الارهابية التابعين لـ "داعش" او جبهة النصرة، وتم التحقيق معه باشارة القضاء المختص.