"انهيار كامل لاحلام للتطبيع"... غسان سعود: هكذا تمضي اسرائيل في الحرب!

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كتب الصحافي والمحلل السياسي غسان سعود عبر حسابه على منصة "أكس":

- بعد عام منهك للجيش والاستخبارات في الضفة.

- انقسام مجتمعي هائل متواصل منذ ثلاث سنوات.

- انهزام شعبي معنوي كامل يمثل اهتزاز عقائدي مرعب.

- جيش خسر وحدته الخاصة بغزة. وبنك معلومات غزة الامنية.. يريد تحقيق اي انتصار شكلي في غزة.

- ضفة جاهزة ومجهزة، تنتظر لحظة الصفر.

- فلسطينيو ٤٨ ما عادوا يستطيعون التحمل.

- حماسة هائلة في الشمال (جنوبنا) يقابلها ذعر هائل بين جنوده ومستوطنيه.

- مئة الف نازح اسرائيلي من غلاف غزة والجنوب الى فنادق تل أبيب ومدارسها.

- توقف جميع العجلات الاقتصادية.

- تقاتل يومي في المطارات وتسهيلات غربية للنزوح من اسرائيل هذه المرة.

- كماشة صوا يخ ذكية ومسيرات تحيط بها من جميع الجهات.

- اضطرارها الى الظهور بمظهر التبعية بدونية مطلقة للولايات المتحدة بعد كل الاستكبارالذي بلغ حد ما يشبه قطع العلاقات في العام الماضي.

- ارباك بشأن التعامل مع الاهداف السهلة للصواريخ الذكية والمسيرات والسيارات المفخخة مثل الابراج والوزارات المصانع النووية.

- انهيار كامل لاحلام للتطبيع.

- انهيار كامل للتعاطف العالمي والتضامن الأخرق.

- سقوط الدعاية التاريخية.

- سقوط مبدأ ان لا يعلو صوتا فوق صوت الحرب في اسرائيل نفسها.

- اكثر من ٢٠٠ عائلة ستبدا ضغطا داخليا هائلا على الخطط العسكرية. (...) هكذا تمضي اسرائيل في الحرب