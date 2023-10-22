"انهيار كامل لاحلام للتطبيع"... غسان سعود: هكذا تمضي اسرائيل في الحرب!

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كتب الصحافي والمحلل السياسي غسان سعود عبر حسابه على منصة "أكس":
- بعد عام منهك للجيش والاستخبارات في الضفة.
- انقسام مجتمعي هائل متواصل منذ ثلاث سنوات.
- انهزام شعبي معنوي كامل يمثل اهتزاز عقائدي مرعب.
- جيش خسر وحدته الخاصة بغزة. وبنك معلومات غزة الامنية.. يريد تحقيق اي انتصار شكلي في غزة.
- ضفة جاهزة ومجهزة، تنتظر لحظة الصفر.
- فلسطينيو ٤٨ ما عادوا يستطيعون التحمل.
- حماسة هائلة في الشمال (جنوبنا) يقابلها ذعر هائل بين جنوده ومستوطنيه.
- مئة الف نازح اسرائيلي من غلاف غزة والجنوب الى فنادق تل أبيب ومدارسها.
- توقف جميع العجلات الاقتصادية.
- تقاتل يومي في المطارات وتسهيلات غربية للنزوح من اسرائيل هذه المرة.
- كماشة صوا يخ ذكية ومسيرات تحيط بها من جميع الجهات.
- اضطرارها الى الظهور بمظهر التبعية بدونية مطلقة للولايات المتحدة بعد كل الاستكبارالذي بلغ حد ما يشبه قطع العلاقات في العام الماضي.
- ارباك بشأن التعامل مع الاهداف السهلة للصواريخ الذكية والمسيرات والسيارات المفخخة مثل الابراج والوزارات المصانع النووية.
- انهيار كامل لاحلام للتطبيع.
- انهيار كامل للتعاطف العالمي والتضامن الأخرق.
- سقوط الدعاية التاريخية.
- سقوط مبدأ ان لا يعلو صوتا فوق صوت الحرب في اسرائيل نفسها.
- اكثر من ٢٠٠ عائلة ستبدا ضغطا داخليا هائلا على الخطط العسكرية. (...) هكذا تمضي اسرائيل في الحرب