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عناوين الصحف ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023

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النهار: تصعيد واسع وغياب لافت للبنان عن قمة القاهرة... بلينكن لميقاتي: قلق متزايد من التوترات على الحدود

 

 

 

الديار: نجاح احتواء الانفجار الكبير وتوسع الحرب مرهون بمصير العملية البرية الاسرائيلية وحجمها
وزير دفاع العدو يحاول رفع معنويات جيشه على الحدود... وحزب الله: نحن في قلب المعركة
قمة القاهرة تترنح تحت وطأة الخلافات والدعم الغربي لـ«اسرائيل»... وفتح محدود لمعبر رفح

 

 

 

الأنباء الكويتية: «حزب الله»: نأخذ العدو إلى حيث نريد حتى لا يأخذنا إلى حيث يريد.. «اليونيفيل»: ملتزمون بإعادة الاستقرار إلى الجنوب
حرب مواقع في الجنوب تشتعل ودعوات السفارات رعاياها إلى المغدرة تقلق اللبنانيين

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: غزة «تتنفس»... دخول طلائع المساعدات عبر رفح
إسرائيل تواصل غاراتها... وتشديد في القاهرة على وقف النار وحل الدولتين

 

 

 

الوطن السورية: خمس وكالات أممية تؤكد أن غزة باتت في وضع إنساني كارثي وعلى العالم أن يفعل المزيد … «طوفان الأقصى» يدخل أسبوعه الثالث… والمجزرة الإسرائيلية مستمرة

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