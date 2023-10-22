الموفدون الغربيون يحذرون من تورّط حزب الله في حرب واسعة مع "إسرائيل"

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

لم يتبدّل شيء كثير في الواقع الميداني الذي يشهده الجنوب يوميّاً وتسخن معه خطوط تبادل القصف الصاروخي والمدفعي عبر الخط الأزرق.

ويبدو أنّ الأيام المقبلة ستشهد تركيزاً متصاعداً على زيادة الاستعدادات الطارئة على مستوى الوزارات والإدارات كافة وفق الخطط التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الفائت بما يؤشر إلى ارتفاع منسوب الجدية في الاستعدادات الى ذروته في ظل المخاوف المتصاعدة المتأتية عن التصعيد الميداني الجاري عند الحدود الجنوبية مع "إسرائيل".

وثمة انعكاس أيضاً في هذا السياق لما يحمله الموفدون الغربيون الى لبنان كما للاتصالات الكثيفة الجارية عربيّاً ودوليّاً مع لبنان والتي تجمع على التحذير من تورّط حزب الله في حرب واسعة مع "إسرائيل" بما شكّلته واقعيّاً هذه التحذيرات، مع دعوات الدول لرعاياها لعدم التوجه إلى لبنان، من مؤشر واضح حيال عدم استبعاد نشوب حرب تطاول لبنان بنيرانها.

وإذا كانت أوساط محلية عدة تراهن على تراجع حدة الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في غزّة بما يؤثر إيجاباً على تراجع اخطار المواجهة بين "إسرائيل" وحزب الله، فإنّ هذه الرهانات تهتزّ ولا تُشكّل ضمانات كافية في ظل معالم تصعيد الهجمات في غزة.