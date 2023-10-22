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تقييمات استخباراتية "اسرائيلية" تؤكد ان حزب الله سينخرط في الحرب إذا...

22
OCTOBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

واصل، العدو الاسرائيلي الحديث عن التحضير لاجتياح غزة، لكن تاخير العملية التي يلوح بها تكشف، حسب مصدر سياسي لبناني مطلع، عن تهيبه وتخوفه من نتائجه بعد ان اثبتت المقاومة في غزة قدرتها واستعدادها للمعركة البرية، وكذلك بسبب المخاطر المؤكدة التي ستواجهه جراء توسع رقعة الحرب، لا سيما ان حزب الله مستمر في المواجهة مع العدو على الحدود الجنوبية، حيث اكد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم امس بالقول « نحن اليوم في قلب المعركة، ونحقق انجازات فيها».


واضاف « نحاول اضعاف الاسرائيلي كل يوم، ونحن معنيون وجزء من هذه المعركة، وليكن واضحا كلما تتالت الاحداث ونشأ ما يستدعي ان يكون تدخلنا اكبر سنفعل ذلك».

 

وفي هذا الاطار، ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت ان تقييمات استخباراتية اسرائيلية تؤكد ان حزب الله سينخرط في الحرب اذا تم اجتياح غزة.

الديار
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