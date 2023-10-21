القصف الإسرائيلي يتجدّد على الجنوب

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يواصل طيران الجيش الإسرائيلي غاراته، مساء اليوم، على البلدات الحدودية الجنوبية وقد شن منذ بعض الوقت، غارات على أطراف مروحين ومحيط بلدة علما الشعب وأطراف عيتا الشعب في جنوب لبنان.



كما شنّ طيران الجيش الإسرائيلي غارة وقصف بشكل عنيف أطراف بلدة يارون قضاء بنت جبيل، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".



وإستهدف الطيران المعادي محيط بلدة الضهيرة، في الجنوب، وشنّ غارة على واد تقع بين بلدتي يارين والجبين، اعقبها بغارة ثانية على اطراف بلدة يارين.

وفي وقت سابق، أفادت "الوكالة الوطنية" بأن "القبة الحديدية للجيش الاسرائيلي إعترضت صاروخا للمقاومة في اجواء مزارع كفرشوبا، مما أحدث انفجارا ووميضا كبيرا في المنطقة، وأعقب ذلك غارة بالطائرات المسيرة على مصادر النيران".