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التيار يفوز ب ٤ كليات في الجامعة اليسوعية

21
OCTOBER
2023
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صدر عن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر البيان التالي:

إستكمل التيار الوطني الحر مسيرة تقدمه الذي كان قد بدأها العام الماضي في جامعة القديس يوسف USJ ففاز هذه السنة في 4 كليات وحقق تقدماً ملحوظاً في باقي الكليات.
ففي كلية الهندسة ESIB حصلت لائحة التيار على 538 صوت بتقدم 120 صوت عن العام الماضي، في مقابل 618 صوت لتحالف لائحة القوات اللبنانية، المستقلين، الكتائب اللبنانية و الحزب الإشتراكي بعد أن كان مجموع أصوات لوائحهم العام الماضي 802.
كما حصدت لائحة التيارعلى 108 أصوات في معهد إدارة الشركاتIGE مقابل 124 صوت لتحالف لائحة القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية. بالإضافة الى 4 مقاعد للائحة التيار مقابل 5 مقاعد للائحة المستقلين في(Infirmières) FSI.
كما فازت لائحة التيار في كلية الأداب FLSH و اللائحة المدعومة من التيار في École de sages-femmes بالتزكية.
أما في كلية العلوم FS فاز التيار بفارق 23 صوت على لائحة القوات اللبنانية بعد أن كان الفارق العام الماضي ١٠٠ صوت لمصلحة القوات.
كما حصد التيار مقعدين مقابل أربعة مقاعد للائحة القوات اللبنانية في جامعة القديس يوسف زحلة.
ان قطاع الشباب في التيار الوطني الحر يهنئ جميع الفائزين ويدعو كافة الطلاب الى التعاون والتلاقي والانفتاح والحوار لما فيه مصلحة الطلاب والجامعة والوطن.

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