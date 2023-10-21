‎جولة للوزير هكتور الحجار على مدى ٣ أيام في محافظة بعلبك - الهرمل

A + A -

لليوم الثالث على التوالي، جال وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار وفريق عمل الوزارة في محافظة بعلبك - الهرمل، وتحديداً في دير الأحمر والمناطق المحيطة فيها. محطته الأولى كانت زيارة للمطران حنا رحمة، راعي أبرشية بعلبك للموارنة، بحضور فعاليات المنطقة. خلال اللقاء، إستمع حجار إلى حاجات المنطقة، وأتفق مع المجتمعين على العمل سوياً على تفعيل دور مراكز الخدمات الإنمائية في المنطقة. بعدها، زار حجار مركز اتحاد البلديات حيث اجتمع بموظفي الوزارة في دير الأحمر، ثم أعضاء اتحاد البلديات. تابع حجار جولته في المنطقة وزار مركز كاريتاس للتصنيع الزراعي ومركزي منظمة فرسان مالطا الصحي والزراعي في كل من برقا وبتدعي. ثم جال على مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة في كل من شليفا، العلاق وشمسطار، حيث استمع من الموظفين الى حاجاتهم وحاجات المنطقة وكيفيّة تفعيل دورهم لخدمة أبناءها بشكلٍ أفضل.