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قاسم: هذا الأمر لن يمرّ دون عقاب !

21
OCTOBER
2023
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صرح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بما يلي :" أعداؤنا جبناء وخائفون من قدرات المقاومة لذا هم على طريق الزوال ويرتكبون الجرائم بحقّ المدنيين وهذا الأمر لن يمرّ دون عقاب. و يجب أن تكون المقاومة حاضرة ومن حقّها أن تقاتل وتواجه وتحرّر وإلاّ لا يمكن استعادة الأرض وتحرير فلسطين والقدس. 

وأضاف: " نحن كحزب الله معنيون بالمواكبة والمواجهة ضمن رؤيتنا لما يخدم نصر المقاومة ومستقبل هذه الأمة وتحرير فلسطين. نحن اليوم في قلب المعركة ونحقق إنجازات وهناك 3 فرق إسرائيلية موجودة في مقابل حزب الله فيما هناك 5 فرق مقابل غزة ". 

وشدد على أن: " الدخول البري الإسرائيلي إلى غزّة سيكون مقبرةً للعدو وليس أمامنا إلا النصر وليس أمامهم سوى الهزيمة. نحن لسنا مُجبرين على توضيح خطّتنا وعلى العدو الاكتفاء بالهزيمة التي مُني بها وإلا ستكون له هزيمة أكبر ولا أمل له بالنصر."

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