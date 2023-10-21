وزير الشؤون الاجتماعية بحث مع المطران ضاهر في شؤون معيشية وإنسانية

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استقبل المدبر البطريركي لأبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار جاورجيوس ضاهر، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور هكتور حجار، في دار المطرانية في بعلبك، بحضور رئيسة مركز الخدمات الإنمائية في بعلبك صابرين اللقيس، الوكيل القانوني للمطرانية المحامي جاد رزق، الدكتور أسعد قرعة، جورج سلامة، وإيلي سلامة.



وأثنى ضاهر على "جهود الوزير حجار ومبادراته، وعلى دينامية العمل الذي يقوم به في المناطق اللبنانية كافة، دون استثناء أو تمييز، ومعاليه يحمل بعلبك في قلبه دائماً".



بدوره شكر حجار لضاهر حفاوة الاستقبال، مؤكداّ بأنّ "المطرانية هي البيت الذي يفتح أبوابه لاستقبال الجميع، فيما يخدم حاجات الناس ومصلحتهم". وتم التباحث ب"الأمور الإنسانية والمعيشية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها بلدنا الحبيب لبنان، والمنطقة بأجمعها".



وجال حجار برفقة المطران ضاهر، في أرجاء المطرانية، وتوقف أمام صور الأساقفة الذين تعاقبوا على خدمة الأبرشية.