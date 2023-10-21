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عناوين الصحف ليوم السبت 21 تشرين الأول 2023

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الأخبار

ـ غضب شعبي يواكب توسّع عمليات محور المقاومة
ـ نازحون في صور: ننتظر العودة منتصرين
ـ خطة طوارئ صحية رائعة... على الورق!
ـ السيسي يطلق يد الشارع بوجه «الترانسفير» | عقدة «رفح»: شحنة يتيمة لا تدرأ الكارثة

البناء
ـ ثنائية فتح معبر رفح وإطلاق الرهائن الأميركيين والأجانب بوساطة قطرية
ـ جمعة نصرة غزة: طوفان شعبي عربي.. والقاهرة تهتف لنصرالله لقصف تل أبيب
ـ المقاومة تستهدف ثكنة غرانيت وتوسع مدى عملياتها أفقياً وعمقاً وتربك الاحتلال

الجمهورية
ـ الحراك الدولي يتسارع لضبط الحدود
ـ حماس تطلق رهينتين والمساعدات تنتظر
ـ هذه مهمة حاملة الطائرات الاميركية وزميلاتها؟
ـ الحروب: أهدافها وقائعها ورسائلها
ـ حلف بغداد جديد
ـ هل يبقى الوضع النقدي تحت السيطرة في حالة الحرب؟

اللواء
ـ حرب «مواقع» في الجنوب.. والاحتلال يُبعد السكان إلى ما وراء المستعمرات
ـ «الميدل إيست» تخفِّض عدد الرحلات.. واهتمام عسكري أميركي بالوضع اللبناني
ـ «قمة القاهرة» بغطاء دولي لقطع الطريق على الغزو البرّي
ـ إطلاق سراح رهينتين أميركيتين.. وإسرائيل تضع المستشفيات ومدارس الأونروا أهدافا عسكرية

الديار
ـ اميركا لا «اسرائيل» من تدير الحرب والعدوان على الفلسطينيين
ـ الغزو البري الاسرائيلي على غزة اذا حصل سيحدد مسار الحرب في المنطقة كلها

نداء الوطن
ـ جبهة الجنوب تلتهب ليلاً... وألمانيا تحذّر من "حسابات خاطئة"
ـ جنبلاط: الجبل يتحضّر للنازحين ونتفرّج على الكارثة الآتية
ـ حركة مطار بيروت نحو الثلث
ـ إسرائيل تسعى إلى إنشاء "نظام أمني جديد" في غزة
ـ "قمّة القاهرة للسلام" تنعقد اليوم وسط هواجس من "نكبة ثانية"

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