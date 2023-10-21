عناوين الصحف ليوم السبت 21 تشرين الأول 2023

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الأخبار

ـ غضب شعبي يواكب توسّع عمليات محور المقاومة

ـ نازحون في صور: ننتظر العودة منتصرين

ـ خطة طوارئ صحية رائعة... على الورق!

ـ السيسي يطلق يد الشارع بوجه «الترانسفير» | عقدة «رفح»: شحنة يتيمة لا تدرأ الكارثة

البناء

ـ ثنائية فتح معبر رفح وإطلاق الرهائن الأميركيين والأجانب بوساطة قطرية

ـ جمعة نصرة غزة: طوفان شعبي عربي.. والقاهرة تهتف لنصرالله لقصف تل أبيب

ـ المقاومة تستهدف ثكنة غرانيت وتوسع مدى عملياتها أفقياً وعمقاً وتربك الاحتلال

الجمهورية

ـ الحراك الدولي يتسارع لضبط الحدود

ـ حماس تطلق رهينتين والمساعدات تنتظر

ـ هذه مهمة حاملة الطائرات الاميركية وزميلاتها؟

ـ الحروب: أهدافها وقائعها ورسائلها

ـ حلف بغداد جديد

ـ هل يبقى الوضع النقدي تحت السيطرة في حالة الحرب؟

اللواء

ـ حرب «مواقع» في الجنوب.. والاحتلال يُبعد السكان إلى ما وراء المستعمرات

ـ «الميدل إيست» تخفِّض عدد الرحلات.. واهتمام عسكري أميركي بالوضع اللبناني

ـ «قمة القاهرة» بغطاء دولي لقطع الطريق على الغزو البرّي

ـ إطلاق سراح رهينتين أميركيتين.. وإسرائيل تضع المستشفيات ومدارس الأونروا أهدافا عسكرية

الديار

ـ اميركا لا «اسرائيل» من تدير الحرب والعدوان على الفلسطينيين

ـ الغزو البري الاسرائيلي على غزة اذا حصل سيحدد مسار الحرب في المنطقة كلها

نداء الوطن

ـ جبهة الجنوب تلتهب ليلاً... وألمانيا تحذّر من "حسابات خاطئة"

ـ جنبلاط: الجبل يتحضّر للنازحين ونتفرّج على الكارثة الآتية

ـ حركة مطار بيروت نحو الثلث

ـ إسرائيل تسعى إلى إنشاء "نظام أمني جديد" في غزة

ـ "قمّة القاهرة للسلام" تنعقد اليوم وسط هواجس من "نكبة ثانية"