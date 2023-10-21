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أسرار الصحف ليوم السبت 21 تشرين الأول 2023

21
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البناء

قال مسؤول عربي سابق إنه كلما بقي الصراع حول غزة بعنوان فلسطيني هو مقاومة غزة مدة أطول دون السماح بتصويره صراعاً مع إيران وحزب الله تراكمت إنجازات كبرى في الشارع العربي والإسلامي الذي أتيحت في ما مضى فرصة لتعبئته مذهبياً وكذلك الشارع الغربي الذي تضعف فيه فرص إنكار عدالة القضية الفلسطينية، بينما تتعدد عناوين التحريض على إيران وحزب الله؛ ورأى في النداءات الشعبية في الشارع العربي للسيد حسن نصرالله علامة تعافٍ وبشارة خير.

يؤكد ناشطون في الحزب الديمقراطي الأميركي أن موجة التضامن مع غزة والقضية الفلسطينية تجتاح قواعد الحزب التقليدية ولا تقتصر على اليسار فقط وأن ناشطين بارزين من اليهود الذين يلعبون أدواراً قيادية في الحزب قد انضموا إلى الحملة التي توجه انتقادات قاسية لأداء الرئيس جو بايدن وتوقع هؤلاء تعديلاً في السياسىة الأميركية، خصوصاً أن السنة سنة انتخابات والرئيس المرشح لا يستطيع تغليب عواطفه على مصالحه.

الجمهورية
ـ نصحت جهات بمنع تمدّد التظاهرات الرافضة للعدوان الإسرائيلي ما دام ليس هناك قدرة على منع تفلّتها، والإضرار بالوحدة الداخلية التضامنية مع فلسطين.
ـ تتّجه قوى سياسية من فريق معين إلى تنظيم صفوفها ضمن إطار تنظيمي جامع.
ـ بلغت خسائر إسرائيل على الحدود مع لبنان حجماً لافتاً على رغم أن المواجهات تحصل ضمن قواعد الإشتباك.

اللواء

تتملَّص شخصيات مدنية وغير مدنية للإجابة عن أسئلة سفيرة دولة كبرى، تعتبرهم في عداد أصدقائها، وهي ذات طابع معلوماتي، ومحرجة كثيراً.

ما يزال نائب من كتلة مسيحية معروفة، يوحي بلقاءاته أن مبادرة دولة أوروبية تجاه الملف الرئاسي ما تزال قائمة!

تتحضَّر تيارات وأحزاب لفرض «أمن ذاتي» في مناطق سيطرتها، إذا حدث انهيار كبير في البلاد، من جرَّاء الحرب الدائرة.

 

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