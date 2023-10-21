المقاومة اللبنانية تكبّد العدو خسائر فادحة على طول الجبهة الشمالية

A + A -

أكدت مصادر ميدانية لـ”البناء” سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في حصيلة غير نهائية حتى منتصف ليل أمس.

وفي التفاصيل أن جيش الاحتلال لم يستطع إخلاء قتلاه بعد استهداف المقاومة لقوة مشاة إسرائيلية وعند اقتراب دبابة لسحبهم تمّ ضربها بشكل مباشر، وعمل لاحقاً على سحب القتلى والجرحى بمروحية عسكرية.

وحتى منتصف ليل أمس، كانت الاشتباكات مستمرّة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان مع استمرار إطلاق صواريخ الكورنيت باتجاه قوات الاحتلال.

وأشار خبراء عسكريون لـ”البناء” الى أن العملية التي نفذتها المقاومة مساء أمس، تفتح مرحلة جديدة من العمليات النوعية التي ستُربك وتُنهك جيش الاحتلال الذي يقاتل على طول الجبهة الشمالية ويتكبّد الخسائر البشرية الفادحة يومياً.