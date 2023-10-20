"طيران الشرق الاوسط" خفضت عدد رحلاتها واعادت جدولتها

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اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أنه "بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة ونتيجة تخفيض الغطاء التأميني ضد مخاطر الحرب على الطيران في لبنان، وبما أن شركة طيران الشرق الأوسط تسعى دائما الى إبقاء جسر التواصل بين لبنان والخارج، فقد عمدت الشركة الى تخفيض عدد رحلاتها وإعادة جدولتها إبتداء من فجر يوم الأحد الواقع فيه 22 تشرين الأول 2023.

أما بالنسبة ليوم غد السبت الواقع فيه 21 تشرين الأول فقد تم الإبقاء على جدول الرحلات المعتاد بإستثناء الرحلات التالية التي تم الغاؤها.