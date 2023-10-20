وقفة لنقابة المصورين الأحد تخليدا لذكرى عصام عبد الله وضحايا العدوان

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تنظم نقابة المصورين الصحافيين في لبنان، بالتعاون مع مركز التواصل الاجتماعي "أجيال"، وقفة، على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، السادسة من مساء بعد غد الأحد، تخليدا لذكرى شهيد الصحافة عصام عبدالله وضحايا العدوان الصهيوني في لبنان وفلسطين المحتلة، بخاصة الأطفال.

وأشارت النقابة إلى أن 150 طفلا سيشاركون في الوقفة، التي ستضاء فيها شموع وستطلق مناطيد ورقية من شاطئ بيروت للتذكير بقضية الشهداء".

وقال نقيب المصورين الصحافيين علي علوش: "إن الهدف من التذكير المستمر بقضية الشهيد عبدالله هو الضغط على المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، كما على وكاليتي رويترز والصحافة الفرنسية، من أجل تأمين الشفافية في التحقيق بالجريمة وقول الحقيقة كما هي".

وأكد أن "الصحافيين لن يتخلوا عن دورهم في كشف الحقيقة، مهما أصابهم أو كيفما عرقلوا عن تأدية واجبهم المهني".