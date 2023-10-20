"نحن لا نراهن على المجتمع الدولي"... عمار: نراهن على سواعد أبطالنا

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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار: "نحن لا نراهن على المجتمع الدولي بكل مؤسساته، لأن كل هذه المؤسسات مسخّرة لمصلحة الكيان الصهيوني الغاصب".



وأضاف خلال كلمة له أثناء مشاركته في الوقفة التضامنية دعمًا لقطاع غزة في المشرفية، "نراهن على سواعد أبطالنا في فلسطين ولبنان، وعلى مساحة المحور بأكمله؛ لأنه الرهان الوحيد الذي يثبت يومًا بعد يوم أحقيتنا وضرورة استمرارنا في هذا الخط المقاوم لنبلغ سويًا ومعًا النصر المبين".



يُذكر أن وقفة تضامنيّة نُظّمت اليوم في الضاحية الجنوبية من قبل قيادتي حزب الله وحركة أمل، من أجل الوقوف إلى جانب فلسطين ولرفع الصوت بوجه المجازر الإسرائيلية في غزّة.