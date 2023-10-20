سليم يتلقّى اتصالاً من نظيره الفرنسي... هذا ما جاء فيه

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تلقّى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، اتصالاً من وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو Sébastien Lecornu، وتم البحث في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وأكد لوكورنو "ان فرنسا تقوم باتصالات مع كل المجتمع الدولي للبحث في الأوضاع في غزة".

وشدّد على "ضرورة إبقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع في الاراضي الفلسطينية".



وأشار الى أن "لبنان مسألة مركزية بالنسبة لفرنسا".

وتطرق لوكورنو الى "أهمية دور اليونيفيل في الجنوب ووجوب تجنب اي تصعيد على الحدود الجنوبية".

بدوره، لفت الوزير سليم إلى "الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في حق المدنيين والمنشآت المدنية والصحية والدينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وشدد على "التنسيق المستمر والوثيق بين الجيش واليونيفيل"، مؤكداً "حرص لبنان على دورها وسلامتها".

وقدّر وزير الدفاع "الجهود التي تبذلها فرنسا للحد من تصاعد النزاع وتطوره في المنطقة".