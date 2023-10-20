قرية "بترونية" تفوز بجائزة أفضل القرى السياحية في العالم: إنجاز كبير نكتبه بحروف من ذهب!

A + A -

أعلن رئيس بلدية دوما في قضاء البترون الدكتور أسد عيسى عن فوز بلدة دوما بجائزة أفضل القرى السياحية في العالم في المسابقة التي تنظمها منظمة السياحة العالمية UNWTO سنويا وجرى الاعلان الرسمي عن الفوز اليوم في سمرقند في أوزباكستان.



وتسلمت المدير العام بالإنابة في وزارة السياحة السيدة جومانا كبريت جائزة دوما، بسبب تعذر سفر رئيس البلدية لأسباب أمنية متعلقة بأوضاع البلد الراهنة.

وفازت قرية دوما بهذه الجائزة من 260 قرية من 60 بلدا.



وأكد رئيس البلدية أن "دوما فازت بأعلى وسام سياحي في العالم، انجاز كبير نكتبه معا بحروف من ذهب في كتاب تاريخ قريتنا العريق". وقال :"اليوم يبدأ التحدي الفعلي، فالوصول الى القمة شيء، والحفاظ على موقعنا على القمة شيئ آخر. اليوم سنبدأ مرحلة جديدة، مرحلة تتطلب من الجميع التشمير عن سواعدهم والإلتفاف حول بلدية دوما ومؤسساتها وجمعياتها بذهنية جديدة بعيدا عن كل خصوصياتنا العائلية والسياسية".



وقال :"اليوم، الحاجة اصبحت ملحة لخطة إنمائية لدوما، خطة نستفيد فيها من نقاط قوتها، ونعمل على تطوير نقاط ضعفها".



وأضاف:"الكل يعرف نقاط القوة، فدوما بإختصار قرية عريقة تاريخيا، تتميز بموقع جغرافي رائع، حافظت على شكلها الذي يشبه العقرب وعلى تراثها الثقافي والمعماري على مر السنين. والنقاط الجديدة التي زادت الملف قوة هي ترميم سوق القرية بتمويل من صندوق قطر للتنمية اضافة الى اكتشاف جرار قديمة تعود الى العصر البيزنطي أي الى 1500 سنة خلال أعمال ترميم السوق، وعبر تأسيس جمعية إنارة لتغذية دوما بالطاقة الكهربائية النظيفة من الطاقة الشمسية بتمويل من أبناء البلدة مقيمين ومغتربين".



وختم:"اهدي هذا الفوز الى روح أجدادنا الذين أورثونا هذه القرية الرائعة، الى كل من عمل ويعمل دون ملل على تثبيت دوما على الخارطة السياحية أفرادا، جمعيات ومؤسسات وخاصة مهرجانات دوما السنوية التي تنظمها "اللجنة الوطنية لمهرجانات دوما"، الى أبناء قريتي مقيمين ومغتربين، والى فريق العمل الرائع الذي أعد هذا الملف والى وطني الجريح لبنان".