"إيدال" تشارك في منتدى الإستثمار العالمي

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شاركت المؤسسة العامّة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" ممثّلةً بعضو مجلس إدارتها السّيد وليم شارو، في منتدى الاستثمار العالمي (World Investment Forum)، الذي أُقيم في أبو ظبي.

وقد شارك شارو في جلسة حوارية تناولت المبادئ التّوجيهية للاستثمار، وتطرّق في مداخلته إلى دور السياسات الناعمة في تعزيز المناخ الاستثماري والتّعاون الإقليمي، وتناول كذلك الأمر النتائج الّتي حققتها هذه السياسات، حيث تمكّنت من جذب استثمارات مجدية ومستدامة. وشدّد ف على ضرورة عدم غياب لبنان عن الساحة الدولية للاستثمار، بالرغم من الأزمة التي يمرّ بها منذ حوالي الأربع سنوات.

تجدر الإشارة إلى أنّ السّيد شارو كان الممثّل الوحيد للبنان الذي شارك في هذا المنتدى.