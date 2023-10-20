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الحرارة فوق معدلاتها.. إليكم طقس الـweekend!

20
OCTOBER
2023
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا  غائما جزئيا بسحب مرتفعة، مع رياح شمالية شرقية ناشطة تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية، مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس متقلب في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر اليوم الجمعة، يتحول الى مستقر، ثم يتأثر بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية يومي السبت والأحد. 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهر تشرين الاول  بين 21 و  29 في بيروت،  بين 13 و 27 في زحلة و بين 20 و 28 في طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة شمال البلاد ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر ويتحول الى قليل الغيوم مساء.
السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع رياح شمالية شرقية ناشطة تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية، مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة.
الأحد:  قليل الغيوم اجمالا مع رياح ناشطة أحيانا وارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
الإثنين: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مصحوبة بنسبة رطوبة منخفضة، وارتفاعها بشكل محدود على الجبل وفي الداخل.

-الحرارة عل الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 24 درجة، في الداخل من 13 الى 24 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع:  جيد على الساحل يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
-الضغط الجوي:  764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,47
-ساعة غروب الشمس: 17,58

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