السيّد: ما تموت قبل ما يجيك الموت…

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كتب اللواء النائب جميل السيد عبر منصة إكس وقال: "دول الغرب التي شجّعت اوكرانيا على استدراج الحرب مع روسيا، هي نفسها تحرّض إسرائيل تحت شعار حقها "بالدفاع عن نفسها" ضد الفلسطيني الذي تحاصره وتحتلّ أرضه!!!"

وأضاف: "والسؤال الطبيعي، إذا كانت دول الغرب اليوم تعاني إقتصادياً وشعبياً اليوم من حرب اوكرانيا وحدها، فكيف ستتحمّل حرباً أخرى في الشرق الاوسط، قد تعرف كيف ستبدأ ولكنها لن تعرف كيف ومتى تنتهي؟!!"

وأكمل: "لذلك لا أخشى من هذا التوتّر اليوم عندنا وحولنا، لأنه كلّما تأزّمت الاوضاع، كلما ازدادت الحسابات وإشتغلت العقول وابتعد شبح الحرب التي لن تكون نزهة لإسرائيل ولن تكون نفعاً بل ضرراً أكيداً على أميركا وأوروبا وعلى مصالحهما ليس في الشرق الاوسط فحسب، بل في أنحاء اخرى من العالم…"

وختم يقول: "بدّها شويّة صبْر، وما تموت قبل ما يجيك الموت…"