حزب الله: "لن يمر دون رد أو عقاب!"

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أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانًا، جاء فيه: "يواصل العدو الصهيوني سياسته الاجرامية في الاعتداء على المدنيين وعلى الصحافيين الذين يعملون في منطقة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة".



وأضاف البيان، إن "العلاقات الاعلامية في حزب الله تدين بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال قرب موقع العباد ضد الاعلاميين والتي ادت الى استشهاد احد المدنيين وتعتبر ان هذا العدوان هو استكمال لجرائمه السابقة ضد الاعلاميين في لبنان وفلسطين بهدف منعهم من نقل الحقيقة وتغطية وتوثيق جرائمه الوحشية ضد المدنيين والابرياء".



وطالبت العلاقات الإعلامية في حزب الله جميع الموسسات الاعلامية والنقابات والجمعيات المهنية والانسانية بـ"إدانة هذه الجرائم مؤكدة مجددًا أن قتل المدنيين والاعتداء على أمن بلدنا لن يمر دون رد أو عقاب".