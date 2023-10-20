عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 تشرين الأول 2023

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الأخبار: عدم احترافيّة وقلّة اهتمام | «توتال» في البلوك الرقم 9: علامات استفهام كبيرة

محور المقاومة ينتظم

الديار: حالة طوارىء غير معلنة لمواجهة احتمالات الحرب وارباك العدو يتواصل في الجنوب

باريس وبرلين قلقتان على قواتهما في «اليونيفيل» وبايدن «متوجس» من تدخل حزب الله

غالانت يخشى على الامونيا في حيفا ومنصات الغاز... و«توتال» تعزز الارتياب لبنانيا!

البناء: عمليات تستهدف القواعد الأميركية في سورية والعراق… والمدمرة يو اس اس / المقاومة توسّع مدى عملياتها جنوباً وتدمر السياج الالكتروني… ودبابات ومواقع/ القسام والسرايا استدرجت الاحتلال الى كمين شمال غزة وأصابت دبابات وجنوداً/



النهار: "خطط طارئة" حكومية تحت وطأة التصعيد الميداني

نداء الوطن: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا تستعجل مغادرة رعاياها

"حماس" تساهم في الحماوة جنوباً وتحذير ألماني من سحب "اليونيفيل"

الجمهورية: إتصالات للتهدئة وخطة للطوارئ

غزة تنتظر المساعدات... تحت القصف

اللواء: مَنْ يُنقذ لبنان من فوضى الفراغ.. وشغب الشوارع!

رفض ألماني لسحب اليونيفيل. واستهداف جديد للصحافيِّين في حولا

?l'orient le jour: Psychose sécuritaire au Liban : faut-il vraiment s’inquiéter