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انحياز واضح وتاريخي

19
OCTOBER
2023
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مقدمة نشرة أخبار OTV المسائية:

بانحياز واضح وتاريخي، وفي انتظار الخطوة العسكرية التالية، التي قد تتضمن اجتياحاً برياً قريباً جداً، حط الرئيس الاميركي جو بايدن امس في اسرائيل، مخففا من وطأة المجزرة المرتكبة في المستشفى المعمداني بإلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني، مستندا في ذلك الى تقارير الجيش الاسرائيلي، فيما راحت وسائل اعلام اميركية تصرف ساعات من هوائها لاستضافة خبراء عسكريين اميركيين واسرائيليين، لتبرئى الكيان العبري من هول الجريمة.
وفيما لم تخرج زيارة بايدن بأي افكار لحل مقبول، اعتُبر انجازُها الاكبر سماح اسرائيل بدخول مساعدات انسانية الى قطاع غزة، وهو ما لا يزال متعثراً حتى الآن، على وقع رفض مصري مكرر للسماح للفلسطينيين باللجوء الى سيناء عبر معبر رفح، عبّر عنه بوضوح الرئيس المصري امس.
اما لبنانيا، فالتوتر مستمر على الحدود الجنوبية، مع تمادي العدو في اعتداءاته التي تقابلها المقاومة بردود مناسبة، وفي موازاة اصرار فصائل فلسطينية معينة على استخدام الجنوب كساحة، في تكرار لتجارب قديمة أليمة، تقف حكومة نجيب ميقاتي ازاءها عاجزة الا عن الكلام غير المقرون بأي افعال، فيما البلاد متروكة، تتقاذفها امواج الاقليم، والقبطان الوحيد المتاح راهناً هو الفراغ. واليوم، استقبل الرئيس العماد ميشال عون في منزله في الرابية سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا، وتمحور اللقاء حول الحرب الدائرة في غزة وخطر توسّعها في المنطقة، وتمّ التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة في سبيل تحاشي انتقال شرارة الحرب الى لبنان.

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