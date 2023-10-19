تفقّد نائب رئيس "التيار الوطني الحر" غسان الخوري، بتوجيه من رئيس التيار النائب جبران باسيل، المؤسسات التجارية التي تضررت من جراء اعتداءات قام بها بعض المتظاهرين المشاغبين في منطقة عوكر في اليومين الماضيين وعقد اجتماعًا لهذه الغاية مع مسؤولين في بلدية الضبيه للوقوف على احتياجاتها.

وذكر الخوري "أنني تواصلت بالأمس مع المعنيين في الأجهزة الأمنية والعسكرية طالبًا التشدد في منع التجاوزات الحاصلة، وفتح تحقيق بأعمال الشغب. كذلك اتصلت برئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير واتفقنا على زيارة موقع الأحداث للوقوف الى جانب المتضررين الذين يقاومون انسانياً واقتصادياً واجتماعياً للبقاء في لبنان مثلما يفعل المقاومون على الجبهة".

ورأى أنّ "الذين قاموا بأعمال الشغب لا يقدمون اي خدمة للقضية الفلسطينية، لا بل يسيئون اليها، ونحن وعدنا المتضررين بأن نستمر في متابعة ملف حقوقهم وصولًا الى الحد الاقصى من التعويضات"، معتبرًا أنّ "أهلنا ليسوا لقمة سائغة لمن تسوّل له نفسه تخريب ممتلكاتهم، والمسّ بأرزاقهم ونحن الى جانبهم".