حكومة تصريف الأعمال توافق على خطة حميّة "لمواجهة أي احتمالات ممكنة"!

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وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس, على خطة عمل وزارة الأشغال العامة والنقل لتأمين كافة عوامل الجهوزية والمتطلبات الإدارية - المالية - الفنية لمواجهة أي احتمالات ممكنة على البنى التحتية التابعة للوزارة.



وكان قد أودع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خطة عمل وزارة الأشغال العامة والنقل لتأمين كافة عوامل الجهوزية والمتطلبات الإدارية - المالية - الفنية لمواجهة أي احتمالات ممكنة على البنى التحتية التابعة للوزارة، لا سيما منها: الجسور والطرقات التي تربط مختلف المناطق اللبنانية ببعضها. المرافئ العاملة على امتداد الشاطئ اللبناني، المراكز الحدودية البرية.