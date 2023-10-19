عملية عسكرية جديدة جنوبا... ما الذي يحصل!؟

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أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدة زرعيت في الجليل الأعلى

كما وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي تم رصد اطلاق 6 صواريخ من لبنان.

وقالت قناة ١٤ العبرية أنه جرى إطلاق عدة قذائف بالإضافة الى إطلاق النار من أسلحة رشاشة تجاه مواقع الجيش "الإسرائيلي" في الجليل الغربي عند الحدود مع لبنان

وردت مدفعية الاحتلال بقصف ا ستهدف خراج بلدة مروحين جنوب لبنان, حسب ما أفادت قناة الميادين, والقصف لايزال مستمرا