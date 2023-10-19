"يجب معاقبة الفاعلين"... حمدان: تخريب الممتلكات العامة وارزاق المواطنيين أمر مرفوض بالمطلق ومدان

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غرد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

التعبير عن رفض تبني بايدن الأميركي للابادة الجماعية لأهل فلسطين في غزة المذبوحة، حق مشروع.

رفض دور الإدارة المباشرة لبلينكن الأميركي، لمجرمي الحرب يهود التلمود، في ذبحهم لاطفال غزة، واجب إنساني وطني.

الاعتصام أمام سفارة دولة شريكة في تبرئة المجرمين الاسرائيليين، موقف سياسي ملتزم.

إن التخريب للممتلكات العامة وارزاق المواطنيين اللبنانيين، والصدام مع القوى الأمنية والجيش، بعد انتهاء الاعتصام، مرفوض بالمطلق ومدان، ويجب معاقبة الفاعلين، ووسائل الإعلام والنقل المباشر

يشهد.

با أيها المبيضون والموتورون والمتزلفون، كفوا عن سخافاتكم التويترية الممجوجة، "وما حدا قاريكم".